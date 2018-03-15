ميتسوبيشي تعدّل "Outlander" الشهيرة

استعرضت شركة ميتسوبيشي خلال معرض جنيف الأخير للسيارات نسختها الجديدة من سيارات "Outlander" الشهيرة.

وتميزت نسخة "Outlander PHEV" الجديدة بهيكل أنيق وأكثر انسيابية من سابقاتها من نفس الفئة، تزينه المصابيح الأمامية والخلفية المزودة بتقنيات "LED".

وشملت التعديلات أيضا الخطوط الجانبية للهيكل وممتصات الصدمات الأمامية والخلفية، بالإضافة إلى باب الصندوق الخلفي.

أما فيما يتعلق بمقصورة السيارة الداخلية، فقت أتت "Outlander" الجديدة بعدة تحسينات شملت المقود الذي أصبح أكثر عصرية وعملية، بالإضافة للواجهة التي زودت بشاشة مميزة تعمل باللمس وأحدث أنظمة المولتيميديا.

youtube/ Automobile Classics

كما زودت هذه السيارة بعدة أنواع من المحركات، بأربع أسطوانات وسعة 2.0 و2.4 لتر، ومحركات بـ 6 أسطوانات بسعة 3 لترات.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر