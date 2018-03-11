أشهر سيارة في أوروبا لعام 2018

حازت سيارة "Volvo XC40" الجديدة على لقب "سيارة العام" في أوروبا.

وتبعا لموقع "Top Gear" الشهير المتخصص بشؤون السيارات فإن "Volvo XC40 الجديدة صنفت كأشهر سيارة في أوروبا لهذا العام، بعد أن احتلت المرتبة الأولى في مسابقة Car of the Year الأخيرة".

حصلت هذه السيارة على 325 نقطة في التصويت الذي أجرته لجنة المسابقة، تليها سيارة "Seat Ibiza" بـ 242 نقطة، و BMW من الفئة الخامسة بـ 226 نقطة.

أما سيارة "Kia Stinger" فحصلت على 204 نقاط، و"Citroen C3 Aircross" على 171 نقطة و "Audi A8" الجديدة على 169 نقطة.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر