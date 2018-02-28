سيارات لا تفقد قيمتها مع الزمن!

نشرت وكالة "AUTOSTAT" الروسية المتخصصة بشؤون الإحصاء قائمة ببعض نماذج السيارات التي لا تفقد الكثير من ثمنها بعد شرائها.

شملت القائمة لوائح الأسعار لسيارات من الفئة "B" بيعت في روسيا بين عامي 2014 و2017، واحتلت الصدارة فيها سيارات "Hyundai Solaris"، حيث أكد الخبراء أن تلك السيارات خلال الأعوام الـ 3 المذكورة حافظت على 89.91% من قيمتها الشرائية.

youtube/ HYUNDAI Russia

وفي المرتبة الثانية من القائمة جاءت سيارات "Renault Sandero" التي حافظت على 89.64 من قيمتها، لتيلها سيارات "Skoda Rapid" بـ 89.33 %.

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أما فيما يتعلق بالسيارات من الفئة "premium"، فمن أكثر السيارات التي حافظت على قيمتها الشرائية في السوق الروسية خلال الأعوام الـ 3 الفائتة كانت سيارات "Lexus" و "Porsche" و "Mercedes A-class".

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر