روسيا تنتج إحدى أبرز سيارات "Changan"

أكدت شركة "Changan" الصينية أن روسيا ستبدأ بإنتاج "CS75" إحدى أشهر سياراتها الرباعية الدفع.

ووفقا للمعلومات فإن الشركة الصينية بدأت المفاوضات مع الشركاء الروس لإنتاج هذا النموذج الذي لقي رواجا واسعا العام الفائت، حيث من المنتظر أن يجمّع في إحدى المصانع التابعة لـ "Changan" في ضواحي مدينة لبيتسك.

ستأتي "CS75" المذكورة بعدة نسخ مزودة بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.8 ليتر وعزم 163 حصانا، فضلا عن علب سرع أوتوماتيكية بـ 6 سرعات.

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يصل سعر النسخة العادية من هذه السيارة إلى نحو 20 ألف دولار، أما نسخة "لوكس" الفاخرة فيصل ثمنها إلى 30 ألف دولار.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر