بورش تحيي موديل "911" من جديد

قررت عملاق صناعة السيارات الرياضية بورش إحياء مبيعات الموديل الأسطورة "911" بطرحها نموذج جديد معدل من هذه السيارة.

وبالرغم من تكتّم بورش فيما يخص تفاصيل هذه السيارة، إلا أن بعض التسريبات تؤكّد على أن هيكلها الأساسي سيحافظ على الطابع العام لموديل "911" التقليدي، مع بعض التعديلات التي ستطرأ على الواجهة الخلفية، والتي ستمزج بين عناصر من تصميمات "Panamera" و"Cayenne".

ولم يتضّح بعد ما إذا كانت بورش سوف تطرح هذه النماذج بتعديلات "Carrera S" أو "4 Carrera S"، لكن المتابعين أكدوا أن أكثر ما شد انتباههم في الموديل هو مصابيح الـ "LED" الجذابة وشكل غطاء المحرك الخلفي.

youtube/ Carscoops

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر