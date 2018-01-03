معلومات مبهرة حول سيارات بورش الكهربائية المنتظرة

نشرت مصادر في شركة "بورش" الألمانية معلومات جديدة تتعلق بسيارات "Mission E" الكهربائية التي تعمل على تطويرها الشركة.

ونقلا عن المصادر قال موقع Automobile Magazine: "هذه السيارات التي من المنتظر أن تطرح رسميا في الأسواق عام 2020، ستصدر في عدة نماذج ستزداد تعديلاتها وميزاتها الفنية والتقنية مع مرور الوقت، فالشركة ستعمل على تعديلها وتحسينها كل عام".

vesti.ru

وفيما يتعلق بتفاصيل تلك السيارات فيؤكد الموقع أن أقواها وأكثرها تطورا ستأتي بنظامي دفع خلفي ورباعي، ومحرك كهربائي جبار بعزم 680 حصانا. كما ستطرح نسختان أخريان بنفس أنظمة الدفع المذكورة لكن بمحركات بعزم 544 و408 أحصنة.

وبالإضافة لتلك النماذج تخطط بورش أيضا لطرح نسختين من "Mission E" بنظام دفع خلفي فقط ومحركات بعزم 326 و435 حصانا ستساعدها على التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في ظرف 3.5 ثانية فقط.

vesti.ru

إقرأ المزيد

وحول البطاريات وأنظمة الشحن، أكد الموقع أن سيارات "Mission E" ستزود ببطاريات متطورة مزودة بميزة الشحن السريع، حيث سيمكن شحن 80% من سعتها في غضون 20 دقيقة فقط، وهذه البطاريات ستكفي لنقل السيارة مسافة 480 كلم.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر