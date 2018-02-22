فولكس فاغن تطلق سيارة كهربائية ذاتية القيادة

استعرضت فولكس فاغن مشروع "I.D. Vizzion" لسيارة كهربائية ذاتية القيادة.

أهم ما يميز هذه السيارة هو المظهر الخارجي الجذاب، الذي يجعلها تبدو كسيارة من أفلام المستقبل، حيث تتداخل مصابيحها التي تمتد على طول الواجهتين الأمامية والخلفية مع الهيكل الانسيابي بصورة غاية في الأناقة والعصرية.

أما ما يميز هذه المركبة، فهو السقف البانورامي الشفاف الذي يعطي الركاب شعورا مميزا من الراحة بفضل الإضاءة الطبيعية التي تنفذ عبره، علاوة على أنه مزود بخلايا شمسية خاصة، تزود السيارة بالطاقة.

youtube/ AutoShow

زوّدت فولكس فاغن "I.D. Vizzion" بمحرك كهربائي بعزم 306 حصان، وبطارية كهربائية تكفي للاستخدام مسافة 665 كلم، بسرعة تصل إلى 180 كلم/ساعة.

youtube/ AutoShow

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر