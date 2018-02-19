"V60" الجديدة من فولفو

نشرت شركة فولفو مؤخرا فيديوهات وصورا ترويجية لسيارتها الكروس أوفر "V60" الجديدة التي تنوي طرحها في الأسواق قريبا.

وبالنظر لتلك الفيديوهات يمكن ملاحظة أن تصميم السيارة الخارجي احتوى على عدة عناصر من تصميم سيارات "XC60" التي تنتجها فولفو، كشبك غطاء المحرك الأمامي وبعض ملامح المصابيح الأمامية والخلفية.

وبالرغم من أن فولفو لم تدل بأي تصريحات رسمية عن المواصفات الفنية والتقنية للسيارة، انتظارا لعرضها في 21 فبراير الجاري، إلا أن بعض التسريبات ذكرت أن "V60" ستأتي بنوعين من محركات البنزين والديزل بعزم 249 و190 حصانا.

youtube/MOTORTUBE

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ويأتي إصدار فولفو لهذه السيارة بعد مدة من طرحها لسيارتها رباعية الدفع "XC40" التي لفتت انظار الكثيرين بشكلها ومواصفاتها.

المصدر: رامبلر

أسعد ضاهر