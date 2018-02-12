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أشهر السيارات الأوروبية في السوق الروسية

عالم السيارات

أشهر السيارات الأوروبية في السوق الروسية
wikimedia.org
Volkswagen Polo
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نشر موقع "أوتوستات" الروسي المتخصص بشؤون السيارات، قائمة بأكثر المركبات المرغوبة في الأسواق الروسية مؤخرا.

وجاءت في رأس القائمة سيارات فولكس فاغن "Polo" والتي بيع منها أكثر من 48 ألف نسخة في روسيا العام الفائت.

Wikipedia

أما المركز الثاني فاحتلته سيارات "Renault Duster" والتي بيع منها في الأسواق الروسية، عام 2017، أكثر من 44 ألف قطعة، لتليها "Renault Kaptur" بمبيعات وصلت إلى نحو 31 ألف سيارة.

wikimedia.org
Volkswagen Tiguan

ومن بين السيارات الـ 10 المفضلة عند الروس في السنوات الأخيرة جاءت سيارات "Skoda Rapid" و"Volkswagen Tiguan" و"Skoda Octavia" و"Mercedes-Benz GLC" و"BMW X5" و"Renault Sandero".

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وتجدر الإشارة إلى أن عدد السيارات الأوروبية التي بيعت في الأسواق الروسية، عام 2017، وصل إلى أكثر 403 آلاف سيارة، أي أكثر بمعدل 12% من تلك التي بيعت عام 2016. وتتزايد مؤشرات المبيعات في هذه الأسواق باستمرار، لذا تسعى العديد من شركات تصنيع السيارات في العالم وفي أوروبا تحديدا لتلبية متطلبات هذه السوق الكبيرة.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر

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