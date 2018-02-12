فيات تطرح سيارة عائلية مميزة

استعرضت شركة فيات الإيطالية منذ مدة أحدث نموذج صنعته من سيارات "Doblo" العائلية.

وتلقت "Doblo" الجديدة العديد من التعديلات والتحسينات التي شملت الشبك الأمامي للمبرد الذي أصبح أكبر وأكثر عصرية، فضلا عن ممتصات الصدمات الأمامية والخلفية التي باتت أكثر انسجاما مع الهيكل الخارجي للسيارة، أما العجلات فأصبحت بحجم 16 إنشا، تعطي المركبة قدرة أكبر على اجتياز الطرق الوعرة.

أما فيما يتعلق بالمقصورة الداخلية، فزودت بثلاثة صفوف من المقاعد المريحة، الأول يتكون من مقعد يتسع لـ 3 أشخاص، وقابل للطي من المنتصف ليمكن السائق والراكب الآخر من الاتكاء براحة أثناء الرحلات الطويلة، وكذلك يمكن طي المقاعد الثلاثة على الجانب الأيمن من السيارة، ما يوفر إمكانية لنقل الأغراض الطويلة، وتحويلها لسيارة نقل صغيرة عملية.

إقرأ المزيد

وصممت هذه السيارة لتقل 5 أشخاص وما يقارب من 900 كلغ من الحمولة، وتأتي بعدة نسخ أبسطها مزود بمحرك بأربع أسطوانات سعته 1.4 لتر وعزمه 95 حصانا.

كما زودت وفقا لـ "فيات" بنظام تعليق خلفي مميز من نوع "Bi-link" يجعل منها أكثر ثباتا على مختلف أنواع الطرق.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر