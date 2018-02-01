"Waymo" تغزو شوارع أمريكا بسيارات أجرة ذاتية القيادة

أكدت مصار مقربة من شركة "Waymo" التابعة لغوغل الأمريكية أن الشركة تحضر لطرح أسطولها من سيارات الأجرة ذاتية القيادة في شوارع الولايات المتحدة قريبا.

ووفقا للمصادر فإن "Waymo تستعد لإطلاق هذا الأسطول من السيارات في أمريكا أواخر العام الجاري أو بداية العام المقبل، وهذا يعني أن تجاربها الأخيرة لاختبار هذا النوع من السيارات كانت ناجحة".

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وستستخدم Waymo لهذا الغرض عدة ألاف من سيارات الـ "ميني فان" الخاصة من نوع "Pacifica" التي تنتجها شركة Fiat Chrysler، والتي قامت الأخيرة بتسليم 600 قطعة منها لـ Waymo عامي 2016 و2017 لاختبارها باستخدام منظومات القيادة الذاتية.

وتجدر الإشارة إلى أن "Waymo" كانت قد أعلنت نهاية العام الفائت أن سياراتها ذاتية القيادة التي تعمل على تطويرها منذ سنوات، كانت قد قطعت نحو 5.8 مليون كلم أثناء الاختبارات في كافة أرجاء الولايات المتحدة.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر