فورد تستعد لإطلاق سيارة قادرة على "الاختفاء"

قدمت شركة فورد براءة اختراع لسيارة شرطة ذاتية القيادة يمكنها رصد السائقين المسرعين عن طريق الاختباء وراء الأشجار والمباني.

ومن خلال استخدام فورد لهذه التكنولوجيا، ستعتمد السيارة على الذكاء الاصطناعي لاستشعار البيئة من حولها والعثور على أماكن يمكن الإختباء وراءها، وتأمل الشرطة في طرح سياراتها ذاتية القيادة التجارية في الأسواق، عام 2021.

Ford files a patent for a driverless police car that can HIDE behind trees and buildings to catch speeding drivers https://t.co/7hNMwKsQ6F — Daily Mail US (@DailyMail) January 26, 2018

وتظهر براءة الاختراع التي كشف عنها موقع "Motor 1"، كيف يمكنها استخدام مجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار لمراقبة البيئة من حولها والعثور على المنطقة المناسبة، خلف مبنى أو شجرة على سبيل المثال، للاختفاء عن مخالفي قوانين المرور، مما يسهل إلقاء القبض عليهم.

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وتم تقديم الطلب إلى مكتب براءات الاختراع الأمريكي، والذي يكشف أيضا احتواء السيارة على عدد من قواعد البيانات الأمنية في جميع أنحاء المنطقة، وهذا يعني أن بإمكان السيارة الاتصال بـ "سجل السائقين المحلي" وربط لوحة أرقام السيارة بسجل صاحبها تلقائيا.

وستكون المركبة مجهزة بكاميرات مراقبة إلى جانب أجهزة الاستشعار، مما يسهل وصولها إلى المنطقة الجغرافية المحددة بشكل تلقائي، بحسب ما جاء في وثيقة طلب الحصول على براءة الاختراع.

وتعتقد فورد أن سيارتها ستعزز القدرة على الاستجابة لرسائل انتهاك قوانين المرور. ومن المتوقع أن تقوم سيارة الشرطة ذاتية القيادة بجمع البيانات التي تحصل عليها وتخزينها بشكل مستقل، فيما لم تذكر براءة الاختراع أي معلومات تتعلق بالخصوصية.

المصدر: ديلي ميل

فادية سنداسني