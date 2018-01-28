لادا تطرح نسخة جديدة من "فيستا" الشهيرة

أكدت مصادر في لادا الروسية عزم الشركة طرح نماذج معدلة جديدة من سيارة "فيستا" الشهيرة.

وبالنظر للرسومات والصور التي نشرتها الشركة مؤخرا، يمكن للمتابع ملاحظة أن الشكل الخارجي لـ "فيستا" المعدلة لن يختلف كثيرا عن شكل نماذج فيستا التي طرحت عام 2017، بل طالته تعديلات طفيفة على شكل المصابيح والعجلات وبعض الخطوط الخارجية.

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وتفيد المعلومات بأن التعديلات ستطال بشكل أساسي المحرك الذي سيأتي أقوى مما كان سابقا، فبدلا من المحرك بعزم 106 أحصنة، ستزود "فيستا" الجديدة بمحركات توربينية بسعة 1.6 لتر وعزم 140 حصانا، وأخرى بسعة 1.6 لتر بعزم يصل إلى 180 حصانا.

كما سيتم تعديل منظومة التعليق في السيارة التي ستأتي أقوى وأكثر تحملا للصدمات وثباتا عند المنعطفات.

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أما المقصورة الداخلية فستزود بمقاعد رياضية واسعة، وفرش من الجلد والبلاستيك المطرز بشكل يعكس الطابع الرياضي للسيارة.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر