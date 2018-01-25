"Lifan" تقتحم الأسواق الروسية برباعية دفع جديدة

أكد المتحدث باسم "Lifan" الصينية أن الشركة تنوي طرح "X70"، أحدث سياراتها رباعية الدفع، في الأسواق الروسية قريبا.

وستأخذ هذه السيارة وفقا للخبراء في "Lifan" مكان سيارات "X60" رباعية الدفع التي تعد من أكثر المركبات شعبية في الصين، حتى أنها لقيت رواجا كبيرا في السوق الروسية إذ بيع منها عشرات آلاف النسخ.

وأهم ما يميز "X70" هو الهيكل الخارجي الأنيق الذي جاء بأبعاد (4.3/1.8/1.7 م)، والمزين بعناصر من الكروم.

أما التصميم الداخلي لمقصورة السيارة فجاء عصراي ومريحا، حيث جمع بين عناصر البلاستيك والمعدن والجلد. وزودت الواجهة الأمامية للمقصورة بأحدث التقنيات، إضافة لشاشة بمقاس 9 بوصات مطورة لإظهار كافة ميزات السيارة والتحكم بها، والاتصال مع الهاتف المحمول والأجهزة الذكية الأخرى.

كما زودت السيارة بمحرك بأربع أسطوانات بسعة 2 لتر وعزم 136 حصانا، فضلا عن نظام دفع رباعي وعلب سرعة أوتوماتيكية.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر