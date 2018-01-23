سيارة رياضية سويدية تصل لسرعة خيالية!

أكدت "Koenigsegg" السويدية المصنعة للسيارات الرياضية الفاخرة أن أحدث سياراتها قادرة على الوصول لسرعة 480 كلم/ ساعة.

وبعد فترة من تحطيمها رقما قياسيا بالنسبة للسيارات الرياضية الشخصية المصنعة بشكل تجاري، بتخطيها عتبة الـ 444.6 كلم/ ساعة، أكد مصنعو سيارة "Agera RS" أنها قادرة على الوصول لسرعة 480 كلم/ ساعة.

ووصلت هذه السيارة التي يطلق عليها أيضا اسم "هايبر كار" لتلك السرعة باستخدام عجلات خاصة من نوع "Michelin Pilot Sport Cup 2" مصنعة لها خصيصا، والتي يمكنها تحمل سرعات أكبر وفقا للخبراء.

وفي تعليق على عمل هذه السيارة مع الإطارات الخاصة قال مدير قسم المبيعات في شركة Michelin: "لقد طورنا Pilot Sport Cup 2 لتعمل مع هذا النموذج بالذات بسرعات عالية جدا. و444.6 ليس الحد الأقصى للسرعة الذي تتحمله هذه الإطارات، حيث يمكنها الوصول إلى 480 كلم/ساعة ضمن ظروف معينة من الحرارة، ومن المفترض أن تسير السيارة بسرعة عالية جدا لمدة 5 دقائق على الأقل".

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر