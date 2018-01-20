السيارة الحديثة تعرف عن صاحبها ما تجهله زوجته!

باتت أجهزة الكمبيوتر المتطورة في معظم المركبات الحديثة قادرة على رصد خط سير السائق، وأصبحت تخزن معلوماته الشخصية وتفاصيل سلوكه وعاداته اليومية.

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وأوردت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا حمل عنوان "شركة سيارتك قد تعرف عنك أكثر من زوجتك" في إشارة إلى أن شركات صناعة السيارات وبمساعدة أنظمة متصلة بالإنترنت تتابع موقع السيارة، سرعة القيادة، وحتى أي نوع من الموسيقى تسمع في صالون مركبتك.

وعلاوة على ذلك، فإن السيارات الحديثة قادرة على التقاط حركة عيون السائق، وحساب وزن الركاب في المقاعد الأمامية، وحتى معرفة الأذواق المفضلة في الطعام وفقا لما كتبت الصحيفة اعتمادا على آراء عدة خبراء.

المصدر: نوفوستي

ناصر قويدر