سكودا تحدث "Fabia" الأسطورية

أكدت مصادر في سكودا التشيكية عزم الشركة طرح نماذج معدلة كليا من سيارات "Fabia" الشهيرة.

فبعد الشعبية الواسعة التي حققتها سيارات "Fabia" الشهيرة بسبب عمليتها واقتصادها في استهلاك الوقود، وحجمها الذي يجعل منها سيارات مناسبة للاستخدام اليومي داخل المدن وفي الأماكن المزدحمة، قررت شركة سكودا إجراء تعديلات جذرية على أشكال تلك السيارات الخارجية وجعلها أكثر أناقة وعصرية.

وبالنظر للرسومات الأولية التي نشرتها الشركة لتصاميم "Fabia" القادمة يمكن ملاحظة أن السيارة ستكون عصرية جدا بفضل التصميم المميز الانسيابي للهيكل، والمصابيح الأمامية والخلفية المزودة بتقنيات "LED" الحديثة، أما المقصورة الداخلية فتبدو أوسع وأكثر عملية من مقصورات "Fabia" الموجودة حاليا.

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أما فيما يتعلق بالمواصفات الفنية والتقنية للسيارة، فتشير المعلومات إلى أنها ستأتي بمحرك بنزين متطور من نوع "TSI" بسعة 1.5 لتر شبيه بالمحركات الموجودة في سيارات "Volkswagen" و"Seat Ibiza" الأخيرة.

وتعد "Fabia" من أشهر سيارات سكودا التي طرحت في السنوات الـ 18 الفائتة، وبيع منها حول العالم أكثر من 4 ملايين سيارة. وقد احتلت المركز الثالث من حيث الشعبية عند عشاق سكودا بعد سيارات "Octavia" و"Rapid".

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر