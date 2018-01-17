أمريكا تستعرض أول لوحات تسجيل رقمية للسيارات

طرحت شركة "Reviver Auto" الأمريكية في معرض ديترويت الأخير مشروع لوحات إلكترونية للسيارات هي الأولى من نوعها في العالم.

وخلال استعراضهم للوحات "RPlate Pro" الجديدة، قال الخبراء في Reviver Auto: "تتكون اللوحات من صفائح إلكترونية مزودة بشاشات خاصة وألواح حماية زجاجية يمكن تركيبها مكان لوحات الأرقام التقليدية على السيارات. وفي حال لاقى المشروع التفاعل اللازم والموافقة من السلطات الأمريكية، من المفترض أن تظهر تلك اللوحات على السيارات الخاصة والعامة في شوارع البلاد".

وتوضع تلك الشاشات في هيكل متين مقاوم للصدمات والماء وتفاوت درجات الحرارة، وهو قابل للفك والتركيب بسهولة. وتستمد الشاشة طاقتها من بطارية كبيرة قابلة للاستبدال تكفي لإنارتها لفترة طويلة، وتمكن تقنيات الشاشة من عرض أي كتابات أو أرقام أو حتى صور يرغب المستخدم بعرضها.

youtube/ Reviver Auto

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ويؤكد الخبراء في الشركة المصنعة أن بالإمكان استخدام تلك اللوحات في مجالات متعددة على السيارات، ككتابة رسائل التحذير للسائقين الآخرين على الطرقات، أو لعرض الإعلانات المختلفة.

وبشكل مبدئي، ستقوم الشركة بإنتاج 100 ألف قطعة منها لتطرحها في ولايات تكساس وأريزونا وفلوريدا الأمريكية.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر