هيونداي تستعرض أحدث سياراتها الكروس أوفر

استعرضت شركة هيونداي منذ مدة مشروع سيارة كروس أوفر جديدة من المتوقع أن تلقى رواجا كبيرا في الأسواق العالمية.

وتتميز "Nexo" التي استعرضتها هيونداي خلال معرض "CES-2018" بشكلها المختلف كليا عن جميع نماذج الكروس أوفر التي طرحتها الشركة سابقا، فهيكلها الخارجي الذي جاء بتصميم غاية في الأيروديناميكية ومصابيحها الأمامية الضيقة المزودة بتقنيات "LED" ومصابيح الضباب مثلثة الشكل تضفي عليها طابع العصرية والرياضية بنفس الوقت.

كما تتمتع السيارة وفقا للخبراء بالاقتصادية في الوقود، وقدرتها على قطع مسافة لا بأس بها بالكمية الموجودة في خزان وقودها، فهي قادرة على قطع 596 كلم، أي أكثر بـ 169 كلم من المسافة التي تقطعها سيارات هيونداي "Tucson FCEV" بخزان وقودها الأساسي.

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ويضمن سرعة وسلاسة الحركة لهذه السيارة محركها المتطور بقوة 163 حصانا، القادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في أقل من 10 ثوان، والذي يتميز وفقا للخبراء في هيونداي بقدرته على العمل دون أي مشاكل حتى في أبرد الظروف المناخية حتى ولو توقفت السيارة ليوم كامل في درجات حرارة أقل من 29 درجة مئوية تحت الصفر.

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ويؤكد الخبراء أن "Nexo" الجديدة التي تتصف بقدر عال من الاقتصادية وقلة الانبعاثات الضارة منها ستطرح في الأسواق قريبا، حيث يعمل الخبراء في هيونداي على تطوير العديد من نماذج هذا الاسم التجاري، حيث من المفترض وحتى عام 2025 أن تطرح هيونداي نحو 18 نموذجا منه.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر