روسيا.. الكشف عن نموذج لسيارة Niva الكهربائية الجديدة (فيديو)

استعرضت شركة "AvtoVAZ" خلال فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي نموذجا لسيارة Niva الكهربائية التي تعمل على تطويرها.

أشار الخبراء في شركة "AvtoVAZ" خلال المعرض إلى أن نموذج السيارة الجديدة الذي أطلق عليه اسم e-Niva، أتى كنسخة مطورة عن سيارات Niva Travel، وحصل على العديد من التعديلات الخارجية لتظهر المركبة أكثر تميزا.

وحصلت e-Niva على مصابيح تعمل بأحدث تقنيات LED، وجهّزت بعجلات ذات أقراص مميزة التصميم، وأحيطت عناصر واجهتها الأمامية وحجرات العجلات فيها بإطارات بلاستيكية متينة لحمايتها من الصدمات والخدوش.

وتبعا للمعلومات المتوفرة ستحصل نماذج هذه السيارة على نظام دفع رباعي ومحركات كهربائية تتراوح قوتها بين 60 و120 كيلوواط، وستجهز كل سيارة ببطاريتي ليثيوم ونيكل، إحداهما ستكون في صندوق الأمتعة الخلفي والأخرى ستثبت أسفل الصف الخلفي من المقاعد.

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وسيستغرق شحن بطاريات المركبة نحو 12 ساعة في حال شحنها من المنافذ الكهربائية العادية في المنزل، أما في حال شحنها من المنافذ الكهربائية الثلاثية فيستغرق شحن البطاريات 5 ساعات ونصف تقريبا، وسيكون بإمكان المركبة قطع مسافة 175 كلم بالشحنة الكاملة للبطاريات.

وكانت "AvtoVAZ" قد أشارت في وقت سابق أيضا إلى أنها تنوي إطلاق نسخ كهربائية من سيارات Largus الشهيرة، وستبدأ عمليات الإنتاج التسلسلي لهذه السيارات في النصف الأول من العام الجاري.

المصدر: وكلات روسية