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نسخة صينية مقلدة من شاحنة ماسك المثيرة للجدل

عالم السيارات

نسخة صينية مقلدة من شاحنة ماسك المثيرة للجدل
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نسخة صينية مقلدة من شاحنة ماسك المثيرة للجدل
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كشفت شركة صناعة سيارات صينية كبرى عن شاحنة جديدة تعمل بالكهرباء، تشبه إلى "حد غريب" شاحنة تسلا الشهيرة، Cybertruck.

وتحمل المركبة اسما أوليا "مفهوم شاحنة بيك اب 2024"، وقد يكون سعرها أرخص بكثير من شاحنة تسلا الفاخرة، نظرا لدعم صناعة السيارات الكهربائية (EV) في الصين.

ويتميز النموذج الأولي المعروض هذا الأسبوع في معرض بكين للسيارات 2024، بجسم معدني فضي ضخم، وتصميم حاد مع مقدمة حادة منحنية في الأمام، بالإضافة إلى مصباح LED خلفي ينقل الرسائل إلى سائقي السيارات.

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وتبيع شركة Dongfeng (مقرها وهان)، التي أطلقت النموذج المنافس لـCybertruck، أكثر من 2 مليون سيارة كل عام، من خلال مشاريع تعاونية مع شركات صناعة السيارات الأجنبية، بما في ذلك المالك الياباني "هوندا" و"نيسان"، و"بيجو" في فرنسا.

وتأتي الشاحنة المنافسة الجديدة في الوقت الذي أصدرت فيه تسلا استدعاء شاملا لأكثر من 4000 شاحنة Cybertruck، مشيرة إلى مشكلات تتعلق بالسلامة أثناء القيادة.

وحاليا، تعد الصين أكبر سوق لشركة تسلا خارج الولايات المتحدة، ولكن مالكها الملياردير، إيلون ماسك، قال إنه سيكون "من الصعب جدا" تسويق Cybertruck بشكل قانوني في الدولة الآسيوية.

المصدر: ديلي ميل

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