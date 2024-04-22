الإبلاغ عن تعطّل شاحنة ماسك "الخارقة" بعد غسلها!

أبلغ أصحاب شاحنة تسلا Cybertruck عن حوادث تعطل شاحنتهم الصغيرة الكهربائية بعد مرورها بمحطة غسيل السيارات.

وقال أحد الملاك إنه بعد شهرين فقط من شراء Cybertruck بقيمة 80 ألف دولار وتحركها أقل من 5500 كم على مدار الساعة، توقفت عن العمل عند غسلها من الرمال بعد رحلة إلى الشاطئ.

وشارك مستخدم "تيك توك"، captian.ad، مقطع فيديو لشاحنته Cybertruck المعطلة، وكشف أنه لم يتمكن من تشغيلها على الرغم من محاولات إعادة ضبطها.

وبعد إعادة ضبط الكمبيوتر لمدة 5 ساعات، بدأت شاحنة Cybertruck المعطلة في العمل مرة أخرى.

وقال captain.ad: "ما قالته تسلا هو: إنها مشكلة معروفة في Cybertruck، عندما تقوم بإعادة ضبط الشاشة، بدلا من إعادة التشغيل في دقيقتين قياسيتين، يستغرق الأمر 5 ساعات". مضيفا: "نأمل أن تتم معالجة هذه المشكلة في تصحيح البرامج المستقبلي".

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وتتضمن شركة تسلا عدة تحذيرات في دليل مالك Cybertruck حول المخاطر التي ينطوي عليها غسل السيارة، بما في ذلك التحذير من غسلها تحت أشعة الشمس المباشرة، بالإضافة إلى نصائح حول كيفية منع الضرر عند المرور بمحطة غسيل السيارات.

وينص الدليل على أن "الفشل في ضبط Cybertruck في وضع غسيل السيارة قد يؤدي إلى حدوث ضرر (على سبيل المثال، لمنفذ الشحن أو ماسحات الزجاج الأمامي). الأضرار الناجمة عن غسيل السيارات لا يغطيها الضمان".

ويأتي هذا الحادث وسط استدعاء كبير لأحدث سيارات تسلا بعد مشكلة في دواسة الوقود.

وأمرت الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) شركة تسلا باستدعاء زهاء 4000 شاحنة Cybertruck تم تصنيعها في الفترة ما بين 13 نوفمبر 2023 و4 أبريل 2024.

وخفضت تسلا أسعار العديد من سياراتها ومنتجاتها البرمجية بعد انخفاض مبيعات شركة صناعة السيارات الأكثر قيمة في العالم.

المصدر: إندبندنت