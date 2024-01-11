روسيا تطور حافلات ركاب كهربائية صغيرة

أعلنت شركة الأبحاث والتطوير الروسية "Elkafa" أنها تعمل على مشروع لتطوير حافلات ركاب كهربائية صغيرة.

وحول الموضوع قال رئيس هيئة تطوير السيارات الكهربائية الروسية، ميخائيل ديموريا:"شركة Elkafa الروسية الموجودة في شبه جزيرة القرم تعمل على تطوير حافلات كهربائية صغيرة لنقل الركاب، معدّلة عن حافلات UAZ الشهيرة".

وأضاف:" الحافلة الكهربائية الجديدة ستكون نسخة مطوّرة عن حافلات UAZ-452 SGR، ومن المفترض أن تنتهي الاختبارات على نسختها التجريبية في مارس 2024. لقد حصلت شركة Elkafa على شهادات المطابقة والتراخيص المطلوبة لإنتاج المركبة الجديدة، وستعمل على إنتاجها بالتعاون مع مصنع أوليانوفسك للسيارات (UAZ)".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن النسخ الأولية من الحافلات الجديدة ستعمل بمحركات كهربائية صديقة للبيئة، وستكون قادرة على التسارع من 0 إلى 60 كلم/سا في غضون 12 ثانية، وستصل سرعتها إلى 90 كلم/سا على الأقل، كما ستزوّد ببطاريات تكفيها لقطع 200 كلم بالشحنة الواحدة.

المصدر: فيستي+وكلات روسية