"سيارة بوتين المفضلة" معروضة للبيع بسعر هو الأغلى لنوعها في بريطانيا (صورة)

طرح أحد معارض السيارات في بريطانيا سيارة من طراز "لادا نيفا" للبيع مقابل 22 ألف جنيه إسترليني، بوصفها من نفس طراز "سيارة بوتين المفضلة".

Sputnik Alexei Nikolsky

جاء ذلك وفق ما أفادت به "ذا صن"، واصفة الطراز بأنه "أيقونة الطرق الوعرة المفضلة لدى فلاديمير بوتين". ويقول الخبر إن "أيقونة الطرق الوعرة المفضلة لدى فلاديمير بوتين معروضة للبيع بمسافة 362 ميلا فقط بسعر يجعلها الأغلى من نوعها في المملكة المتحدة".

إقرأ المزيد

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من السعر "المرتفع نسبيا" فإنه لا يزال سعرا "أرخص" من معظم موديلات الدفع الرباعي الحديثة. ووفقا لصحيفة "ذا صن"، فإن "المظهر الأكثر شهرة" للسيارة عندما اشتراها بوتين في عام 2009، واستعرضها أمام الصحفيين.

وكما تشير الصحيفة، فإن مبيعات نيفا 2021 نادرة بشكل خاص بعد توقف الواردات إلى بريطانيا بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. ويشير إعلان البيع إلى أن هذه السيارة هي "منافس قوي على لقب السيارة الرياضية متعددة الاستخدام النموذجية".

وفي مايو 2009 قاد بوتين سيارته نيفا Lada Niva SUV إلى مقر إقامته في سوتشي قبل اجتماعه مع رئيس وزراء تركيا.

المصدر: The Sun