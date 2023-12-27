4 شركات عالمية لصناعة السيارات تسحب الآلاف من سياراتها من الأسواق الكورية الجنوبية

أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية أن شركتي "بي إم دبليو كوريا" و"تسلا كوريا" وشركتين أخريين لصناعة السيارات، قررت سحب أكثر من 28 ألف سيارة بسبب عيوب فنية فيها.

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وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل إن الشركات المذكورة بما فيها "كيا" و"مرسيدس بنز كوريا"، ستسحب طوعا 28445 سيارة من 14 طرازا مختلفة.

وتشمل المشكلات التي أدت إلى الاستدعاء، مكونا معيبا في نظام العاكس في طراز تيسلا 3، ومشكلات برمجية في جهاز التحكم في ثبات السيارة في طراز GLE 350e 4MATIC من مرسيدس-بنز، ومشكلات برمجية في نظام الصوت لسيارة بي إم دبليو i5 eDrive40.

وأضافت الوزارة أن سيارة كيا ستينجر الرياضية، تخضع أيضا لخطة الاستدعاء بسبب وجود خلل في مضخة الوقود عالية الضغط.

وقالت الوزارة إنه يمكن لأصحاب المركبات مراجعة الموقع الالكتروني الرئيسي للحكومة www.car.go.kr أو الاتصال بالرقم 080-357-2500 لمعرفة ما إذا كانت سياراتهم خاضعة للاستدعاء.

المصدر: يونهاب