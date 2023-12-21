"تويوتا" تسحب مليون سيارة من أشهر ماركاتها بسبب عطل فني

أعلن عملاق صناعة السيارات الياباني "تويوتا" أمس الأربعاء أنه استدعى حوالي مليون سيارة من أشهر ماركاته وبينها "ليكزس" في الولايات المتحدة، بسبب مشكلة في الوسائد الهوائية.



ووفقا لإشعار الاستدعاء الذي نشرته مجموعة "تويوتا" على موقعها الإلكتروني، فإن أجهزة الاستشعار الموجودة في مقعد الراكب الأمامي في المركبات المعنية قد يكون بها عيب في التصنيع قد يتسبب في حدوث ماس كهربائي.

وأوضحت المجموعة أن هذا العيب "لا يسمح للجهاز بتقييم وزن الراكب بشكل صحيح وقد لا تنتفخ الوسادة الهوائية كما ينبغي في بعض الحوادث، مما يزيد من خطر الإصابة".

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ويعود تاريخ الطرازات المعنية بقرار الاستدعاء إلى الفترة الممتدة من 2020 إلى 2022. والطرازات المعنية من ماركة "تويوتا" تشمل سيارات الدفع الرباعي الشهيرة "راف4" و"هايلاندر" و"كورولا" و"كامري".

المصدر: أ ف ب