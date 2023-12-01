Duster الشهيرة أصبحت أجمل وأكثر تطورا!

تعتبر Duster من أشهر مركبات الكروس أوفر حول العالم وبيعت منها ملايين النسخ، لذا تسعى رينو باستمرار لتحسين وتطوير هذه السيارة.

وحصلت النسخة الأحدث من هذه السيارة على تصميم عصري يختلف كليا عن سيارات Duster السابقة، إذ تغير فيها الشكل الخارجي تماما، وأصبح الهيكل أكثر انسيابية، وتزينت بممتصات صدمات وحواف مصنوعة من بلاستيك Starkle الذي يدخل في تركيبه المواد المعاد تدويرها بنسبة 20%.

وجهّزت هذه السيارة بمصابيح LED ذات تصميم مميز جدا، كما تغيّر فيها الشعار الرئيسي، وحصلت على عجلات ذات أقراص مميزة التصميم، أما هيكلها فأتى بطول 4 أمتار و34 سنتيمترا، بعرض 181 سم، وارتفاع 166 سم، وبني الهيكل على منصات CMF-B.

وزوّدت من الداخل بواجهة قيادة عصرية فيها شاشة لمسية بمقاس 10 بوصات يمكن تدويرها نحو السائق بمقدار عشر درجات، وتعمل أنظمة هذه الشاشة مع تقنيات Apple CarPlay وAndroid Auto، ووضعت شاشة بمقاس 7 بوصات قبالة السائق، وحصلت القمرة أيضا على نظام صوت Arkamys 3D مع 6 مكبرات صوت، وجهزت بمقاعد مزودة بنظام تدفئة ويمكن التحكم بوضعياتها كهربائيا.

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وستطرح من هذه المركبة بعدة نماذج مجهزة بوضعيات قيادة مختلفة، منها وضعية ترشيد الوقود، وستعمل هذه السيارات بمحركات هجينة توفر عزما يعادل 140 حصانا، ومحركات بنزين توربينية بسعة 1.2 ليتر بعزم 130 حصانا، ودعمت بنظامي دفع أمامي ورباعي.

المصدر: moto1