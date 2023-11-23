"شاحنة اللغز" تعمل بالطاقة الشمسية في اليابان!

كشفت شركة صناعة سيارات يابانية، النقاب عن شاحنة كهربائية تستخدم الألواح الشمسية الموجودة على سطحها لشحن بطاريتها.

وصُممت "شاحنة اللغز" (Puzzle)، التي صنعتها شركة HW Electro، لتكون قادرة على مواجهة الكوارث، وكذلك العمل خلال فترات انقطاع الطاقة لفترات طويلة، إلا أن حجمها الصغير ومخرج الطاقة المحدود يعني أن العديد من المستخدمين العاديين يمكنهم تشغيلها دون الحاجة إلى توصيلها بالكهرباء.

HW Electro’s solar-powered Puzzle will bring microvan cuteness to the US in 2025 https://t.co/JTPfm6NnS4pic.twitter.com/xMxJE477RU — Engadget (@engadget) November 22, 2023

وتأتي الشاحنة ذات الحجم الصغير مع ثلاث لوحات كهروضوئية، ومنافذ للطوارئ، ومجموعة إسعافات أولية مدمجة، واتصال بالإنترنت عبر WiFi.

إقرأ المزيد

وقالت HW Electro إن التصميم المستوحى من الألغاز يسمح لمكوناتها بالتوافق معا بطريقة فعالة من حيث التكلفة، ما يجعلها مناسبة "لحالات الطوارئ وللراحة اليومية" على حد سواء.

وتعرف Puzzle بأنها نوع من "سيارات Kei"، وهي أصغر حجما وأخف وزنا من المركبات العادية، من أجل الحصول على مزايا ضريبية وتأمينية ضمن اللوائح اليابانية.

ولأول مرة، ستقوم HW Electro ببيع سيارة Kei في الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تبدأ المبيعات التجارية في عام 2025.

وقال هسياو ويتشنغ، رئيس شركة HW Electro، خلال الكشف عن الشاحنة: "يمثل إطلاق Puzzle تفاني HW Electro في مواجهة التحديات البيئية وإنشاء حلول مبتكرة صديقة للبيئة لسوق المركبات التجارية. نحن متحمسون لعرض Puzzle رسميا اليوم ونتطلع إلى إتاحتها في السوق الأمريكية".

ولم تكشف شركة HW Electro بعد عن تفاصيل حول السعر أو السرعة القصوى، على الرغم من أن شكلها ووظيفتها يمكن أن تلبي الطلب المتزايد في الولايات المتحدة على السيارات الكهربائية الصغيرة.

المصدر: إندبندنت