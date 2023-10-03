Coolrey الشهيرة تظهر بحلّة جديدة كلّيا (فيديو)

بدأت عملاقة صناعة السيارات Geely بالترويج لسيارة Coolrey الجديدة كليا والتي صممت لتكون مركبة كروس أوفر أنيقة وعصرية بامتياز.

وتختلف السيارة الجديدة عن مركبات Coolrey السابقة بشكل كبير، إذ تغير فيها تصميم الواجهتين الأمامية والخلفية وأشكال المصابيح وممتصات الصدمات، وحصلت هيكلها على انحناءات تبرز فيه معالم القوة، كما اكتسبت السيارة طابعا رياضيا بحصولها على جنح هوائي وعجلات مميزة التصميم.

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أتت المركبة بطول 4 أمتار و38 سنتيمترا، بعرض 181 سم، وارتفاع 161 سم، وأصبحت مسافة الخلوص الأرضي لهيكلها 181 ملم، وجهّزت بعجلات تبدأ مقاساتها من 17 إنشا.

وحصلت قمرة السيارة على شاشات لمسية متطورة، واحدة قبالة السائق بمقاس 10.25 بوصة، وأخرى بمقاس 12.3 بوصة للتحكم بأنظمة الوسائط المتعددة والعديد من خصائص المركبة.

وجهّزت Coolrey بأنظمة لتدفئة المقاعد والمقود والمرايا الجانبية والزجاجين الأمامي والخلفي، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام تشغيل المحرك والأضواء عن بعد.

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وزودتها Geely بحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، ونظام ESP، ومحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 147 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات.

المصدر: moto1