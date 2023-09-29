سيارة أنيقة واقتصادية تظهر في روسيا

أعلن وكلاء علامة Livan في موسكو عن بدء مبيعات سيارة Livan S6 Pro في السوق الروسية.

وتأتي السيارة كنسخة معدلة عن سيارات Emgrand GL التي تطرحها Geely، لكنها حصلت على بعض التعديلات الخارجية والداخلية التي تجعلها أكثر عصرية وتميزا.

ويبلغ طول السيارة 4 أمتار و75 سنتيمرتا، والمسافة بين قاعدتي العجلات فيها 270 سم، كما حصلت على صفين من المقاعد المريحة التي تتسع لـ 5 ركاب.

youtube/REC Anything

وجهّزت السيارة بأنظمة قيادة متنوعة، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات والطرق الزلقة، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

youtube/REC Anything

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ودعمتها Livan بوسادات أمان هوائية لحماية الركاب أثناء الحوادث، وأنظمة مولتيميديا متطورة وشاشة لمسية متطورة تمتد على طول واجهة القيادة ويمكن إقرانها بالهواتف والأجهزة الذكية، وزودتها بأنظمة تكييف عالية الأداء، وأنظمة تدفئة للمقاعد والمقود.

وستطرح هذه السيارة في الأسواق الروسية بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 138 أو 180 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات.

المصدر: moto1