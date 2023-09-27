روسيا ستصنع سيارات Lada للسوق الإفريقية في إثيوبيا

أعلن السفير الإثيوبي في موسكو، تشام أوغالا أورات أن إثيوبيا ستفتتح على أراضيها مصنعا لسيارت Lada الروسية لتصدير هذه السيارات إلى الأسواق الإفريقية.

وفي مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية قال السفير:"ستفتح إثيوبيا على أراضيها مصنعا لإنتاج سيارات Lada الروسية للسوق الأفريقية، سنرى سيارات Lada الروسية في المستقبل القريب في الدول المجاورة، فشركة AvtoVAZ المنتجة لهذه السيارات وقعت عقودا لإنتاج سياراتها مع إحدى الشركات الإثيوبية، وسيتم إنتاج هذه السيارت في إثيوبيا".

وأضاف:"من المحتمل توريد سيارات Lada التي ستصنع عندنا إلى السودان وكينيا والصومال على سبيل المثال، آمل أن يبدأ الإنتاج في المستقبل القريب.. هناك شركات صناعة سيارات روسية أخرى تبدي اهتماما حاليا لاستحداث خطوط لإنتاج لمركباتها في إثيوبيا، تجري شركتان أخريان مشاورات مع الجانب الإثيوبي بشأن هذه المسألة".

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وفي يوليو الماضي كان رئيس شركة AvtoVAZ، الروسية مكسيم سوكولوف قد ذكر "إن الشركة تدرس إمكانية توريد السيارات إلى إفريقيا وأمريكا اللاتينية، ويتم مناقشة التعاون في هذه القضية مع مجموعة النقل الروسية Fesco"

وأشار سوكولوف أيضا إلى أن شركة AvtoVAZ يمكنها تطوير نسخ خاصة معدلة مجهزة بمقود من الجهة اليمنى.

المصدر: تاس+وكالات روسية