"لادا" تطلق نماذج جديدة من سيارات Granta الشهيرة

أعلن وكلاء "لادا" في روسيا عن بدء مبيعات النماذج الجديدة من سيارات Granta في الأسواق المحلية.

وأشار الخبراء في مصنع "AvtoVAZ" الروسي إلى أن السيارة الجديدة حصلت على العديد من التعديلات مقارنة بسيارات Granta Sport السابقة، إذ جهّزت بممتصات صدمات جديدة، وأجنحة هوائية صغيرة لزيادة الثبات على السرعات العالية، وأصبحت مسافة الخلوص الأرضي لهيكلها أقل بـ 20 ملم تقريبا.

ولتكون ثابتة على الطرقات زوّدت هذه السيارات بأنظمة تعليق رياضية جديدة، وحصلت على إطارات مرنة وعريضة تقلل من انزلاقها على الطرقات المكسوة بالجليد أو المياه، كما أدخلت عليها تعديلات في أنظمة حقن الوقود وأنظمة التحكم بالمحرك لتتمتع بمعدل تسارع جيّد جدا.

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وحصلت هذه المركبات على محرك بنزين بعزم 118 حصانا طوّر ليصدر معدلات قليلة من الضوضاء، أما مقصورتها فتزينت بعناصر من ألياف الكربون وعناصر باللون الأحمر يمنحها ملامح رياضية.

وستطرح Granta Sport بنسخة "سيدان" ونسخة "ليفت باك" تعملان مع علب سرعة يدوية بخمس سرعات، وتبدأ أسعارهما من 13 ألف دولار تقريبا.

المصدر: وكالات روسية