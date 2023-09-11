روسيا تطلق منافسا لسيارات Hilux الشهيرة (فيديو)

أعلنت شركة Sollers الروسية عن بدء عملية إنتاج سيارات بيك آب جديدة ستنافس سيارات Hilux الشهيرة من تويوتا.

وتتميز Sollers ST6 المصنعة في روسيا بهيكل انسيابي الشكل مطور عن هياكل سيارات JAC T6، وزودت بقمرة مجهزة بصفين من المقاعد تتسع لـ 5 ركاب، وحصلت مقاعدها الأمامية على نظام تدفئة.

وحصلت السيارة على صندوق نقل خلفي بأبعاد (152/152/47) سم، وزودت بنوعين من المحركات، محركات بنزين توربينية بسعة 2.0 ليتر وعزم 176 حصانا، ومحركات ديزل بعزم 136 حصانا، وتبلغ القدرة الاستيعابية لنسخة البنزين 820 كلغ، أما نسخة الديزل فـ 900 كلغ.

وجهزت المركبة بنظامي دفع خلفي ورباعي، وعلب سرعة يدوية بست سرعات، وحصلت على نظام الحفاظ على الثبات على المنعطفات والمنحدرات.

وتصنع Sollers هذه السيارات حاليا في مصنع في فلاديفوستوك حيث كانت تصنع سيارات شركة مازدا قبل أن تغادر الشركة اليابانية السوق الروسية.

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وخلال زيارته للمصنع ومعاينة لسيارة Sollers ST6 قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس منتوروف: شركة Sollers تخطط لافتتاح 5 مصانع لها في روسيا منها مصانع لتطوير المحركات وعلب التروس للسيارات، كما تخطط لإطلاق نموذج آخر من سياراتها في عام 2024".

المصدر: وكالات روسية