مصنع "موسكفيتش" يستعد لإطلاق نموذجيْن جديدين عام 2024

أعلن مصنع "موسكفيتش" للسيارات في موسكو عن البدء في إنتاج نموذجيْن جديدين من أسرة سياراته، وهما "موسكفيتش – 5" و"موسكفيتش – 8".

وسيتم إطلاق كلا النموذجيْن عام 2024. أما مجموع السيارات التي سينتجها المصنع عام 2024 فسيبلغ 44000 سيارة. أفاد بذلك مدير المصنع هانس – بيتر موزر في منتدى IMAF. وقال إن المصنع سينتج عام 2024 نحو 40000 سيارة بمحركات الاحتراق الداخلي و4000 سيارة كهربائية. أما عام 2025 فسيشهد، حسب مدير المصنع، إطلاق موديليْن جديديْن آخريْن. بينما لم يذكر أية معلومات عنهما.

أما مجوع النماذج التي يعتزم إطلاقها مصنع "موسكفيتش" فهي 5 نماذج، بما في ذلك سيارة سيدان واحدة و4 سيارات كروس.

يذكر أن "موسكفيتش – 5" هي نسخة من موديل JAC Sehol X6 الصيني ستكون متاحة مع محركي توربين سعة 1.5 لتر ينتج أولهما 149 حصانا و230 نيوتن/ متر من عزم الدوران، وثانيهما ينتج 184 حصانا و300 نيوتن/متر من عزم الدوران. والدفع في كلا السيارتيْن أمامي فقط. ويقترن المحرك الأول مع علبة السرعة شبه الأوتوماتيكية، أما المحرك الثاني فيقترن مع علبة السرعة السداسية الروبوتية.

وليست هناك تفاصيل في ما يتعلق بمواصفات موديل "موسكفيتش – 8".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا