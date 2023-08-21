وفاة مؤسس "KAMAZ" الروسية

نعت وسائل إعلام روسية مؤسس شركة "KAMAZ" ليف فاسيليف، الذي فارق الحياة عن عمر يناهز الـ 99 سنة.

وجاء في منشور صادر عن القنوات الرسمية لجمهورية تتارستان الروسية اليوم الاثنين:"توفي مبتكر KAMAZ ليف بورسيوفيتس فاسيليف، أحد ألمع الشخصيات في تتارستان وفي البلاد، فاسيليف توفي الليلة عن عمر يناهز الـ 99 سنة".

وكان فاسيليف من أوائل المؤسسين لشركة "KAMAZ" الروسية في حقبة الاتحاد السوفيتي، وساهم مع أفضل الاختصاصيين الروس في تطوير مركبات وشاحنات ذاع سيطها عالميا.

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وشغل فاسيليف أيضا منصب المدير العام لمنصع "موسكفيتش" الروسي وشارك في تطوير السيارة الأولى لهذا المصنع، كما شغل منصب وزير الهندسة الميكانيكية للصناعات الخفيفة والغذائية والأجهزة المنزلية في حقبة الاتحاد السوفيتي.

المصدر: فيستي