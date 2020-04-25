روسيا تستعرض شاحناتها المسيرة الجديدة (فيديو)

نشرت مواقع إعلام روسية مقطع فيديو يظهر اختبار شاحنات مسيرة ذكية تم تطويرها لتعمل في أصعب الظروف المناخية.

وأشارت قناة "زفيزدا" إلى أن الشاحنات التي طورت في إطار مشروع مشترك بين شركتي "كاماز" وغازبروم نفط" الروسيتين صممت لمساعدة عمال النفط في المستقبل على العمل في الظروف القاسية، وأن الاعتماد عليها سيجنب ورشات العمل انقطاع الإمدادات، وسيقلل من فرص الحوادث.

وخضعت هذه الشاحنات لأول اختبار عملي لها في منطقة تابعة لأحد حقول النفط أقصى شمال روسيا، وخلال الاختبارات قام طاقم مؤلف من سائق ومبرمجين بمراقبة آلية عمل منظومات هذه الآليات.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإنه وفي حال كانت هذه الشاحنات تسير خلف بعضها في قافلة منتظمة فإن النظام الإلكتروني للشاحنة الأولى يقوم بتقييم ومعاينة العقبات الموجودة على الطريق ويختار المسار الأنسب ويرسل تلك البيانات لأنظمة الشاحنات الأخرى لتسير خلف سابقتها في مسار محدد ودقيق.

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وحول الموضوع قال رئيس مركز الابتكارات والخدمات اللوجستية في شركة "غازبروم نفط"، أوليغ إيغوروف: "العمل في الحقول النفطية الواقعة في المناطق القطبية الشمالية مرتبط دوما بالمخاطر والمفاجآت، لذلك فإن الآليات المسيرة ستساعد على تحسين الكفاءة والسلامة في العمل".

المصدر: زفيزدا