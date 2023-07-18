سيارات "موسكفيتش" الكهربائية ستباع في روسيا ابتداء من عام 2026 مزوّدة بمحرك وبطارية محلييْن

ستبدأ شركة "موسكفيتش" عام 2026 في إنتاج سيارات كهربائية باستخدام مكونات رئيسية روسية، بما في ذلك المحرك الكهربائي والبطارية الكهربائية وغيرهما.

وتنفذ الآن عملية تجميع المكونات الكبيرة لسيارتي "موسكفيتش 3" و"موسكفيتش 3 إي" الكهربائيتين في موقع الإنتاج بالمصنع. وبدءا من عام 2024 ستنفذ عمليات اللحام وطلاء الهيكل بمشاركة المستثمرين الروس، واعتبارا من عام 2026 ستبدأ شركة "موسكفيتش" في إنتاج السيارات الكهربائية باستخدام المكونات الروسية الرئيسية، بما في ذلك المحرك الكهربائي والبطارية الكهربائية وغيرها.

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وحسب وزارة الصناعة والتجارة الروسية تم توقيع اتفاقية إضافية أدرج بموجبها مصنع "موسكفيتش" للسيارات في عقد الاستثمار الخاص كشريك تكنولوجي" لمصنع "كاماز"، وسيسمح ذلك بتطوير إنتاج السيارات مع التوطين التدريجي للمكونات والأنظمة الرئيسية، وذلك بموجب البرنامج الحكومي لتوطين الإنتاج في روسيا لكل من السيارات المزودة بمحرك الاحتراق الداخلي والسيارات الكهربائية.

بالإضافة إلى ذلك، ستسمح الاتفاقية لسيارات "موسكفيتش" بالانضمام إلى برنامج تحفيز الطلب الحكومي. ووفقا لشروطه سيكون الخصم الأساسي عند دفع القروض المقدمة لشراء السيارة الكهربائية "موسكفيتش 3 إي" بنسبة 25% مع شرط ألا يزيد عن من 625000 روبل). وستكون سيارات "موسكفيتش" الكهربائية كذلك متاحة للشراء بخصم 10٪ بموجب برنامج التأجير التفضيلي.

المصدر: تاس