منافس قوي لسيارات كيا وتويوتا يظهر في روسيا

أعلنت Chery عن بدء مبيعات سياراتها الجديدة Arrizo 8 في روسيا وعدة أسواق أخرى، لتنافس سيارات السيدان الكبيرة التي تطرحها تويوتا وكيا.

وتتميز سيارة Chery Arrizo 8 بأناقتها الخارجية إذ اعتنى المصممون بكل تفصيل من تفاصيل الهيكل، وجعلوه انسيابيا وأنيقا ومنحوه مظهرا يوحي بالقوة والحداثة بنفس الوقت.

وحصلت السيارة على مصابيح تعمل بأحدث تقنيات LED، وجهّزت بعجلات أنيقة بمقاس 18 إنش، أما هيكلها فأتى بطول 4 أمتار و75 سنتيمترا، بعرض 184 سم، وارتفاع 146 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 279 سم.

وتوفر هذه المركبة أفضل معايير الرفاهية للركاب إذ جهّزت بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 5 ركاب، وزودت المقاعد والمقود بأنظمة تدفئة وأنظمة تحكم كربائية، أما واجهة القيادة فيها فزودت بشاشة لمسية تمتد من قبالة السائق حتى منتصفها، كما دعمت الشاشة وأنظمة المولتيميديا بميزات ت التحكم عبر الأوامر الصوتية.

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وجهّزت السيارة بنظام الدخول الذكي إلى القمرة بدون مفتاح، ونظام تشغيل المحرك والمصابيح عن بعد، ونظام لمنع الانزلاق على المنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستحصل نسخها التي ستطرح في روسيا على محركات TGDI بسعة 1.6 ليتر وعزم 186 حصانا، تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 8.9 ثانية، والوصول إلى سرعة 205 كلم/سا.

المصدر: moto1