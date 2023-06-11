روسيا تطور نماذج جديدة من سيارت LADA

أعلنت وسائل إعلام أن مصنع Avtovaz مستعد لإطلاق إنتاج أطرزة جديدة من سيارات LADA.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المصنع يخطط لإطلاق إنتاج سيارت Lada Aura الجديدة عام 2024، وبدعم من الدولة الروسية.

وستكون مركبات Lada Aura الجديدة نسخا مطورة عن سيارات Vesta الشهيرة من لادا، لكنها ستحصل على تحسينات تجعلها أكثر فخامة وراحة، أذ ستحصل قمرتها الداخلية على 25 سم إضافيا من المساحة الحرة.

وستجهّز المركبات الجديدة بأحدث تقنيات الإضاءة، وبتقنيات داخلية توفر الرفاهية للركاب مثل أنظمة المولتيميديا وشاشات اللمس المتطورة، وأنظمة الشحن اللاسلكي للهواتف، وأنظمة تدفئة للمقاعد، ومقاعد جلدية مريحة، وأنظمة إضاءة داخلية بألوان متنوعة.

إقرأ المزيد

وستعمل هذه السيارات بمحركات بنزين بسعة 1.8 ليتر بعزم 122 حصانا، وستجهز بعلب سرعة أوتوماتيكية، كما ستأتي منها نسخ بمسافة خلوص أرضي ممتازة توفر لها حركة سلسة على الطرق الوعرة.

المصدر: وكالات روسية