"آورس" الروسية تعرض فخر سياراتها في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (صور + فيديو)

عرض على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي معرض سيارات روسية فخمة من طراز "آورس" إلى جانب دراجة كهربائية بقدرات عالية.

وحملت الفعالية اسم "مرآب الأغراض الخاصة"، حيث تم عرض سيارة "آورس كوميندانت" وسيارة "سينات" ووصلت قيمة السيارات إلى 35 مليون روبل (نحو 430 مليون دولار).

و"آوروس" من بواكير مشروع "كورتيج"، أو "الموكب" لتصميم وإنتاج عائلة من السيارات الفاخرة تشمل سيارات "الليموزين" و"سيدان" و"ميني فان" لكبار المسؤولين في روسيا، وفي مقدمتهم رئيس البلاد وستطرح في الأسواق تحت ماركة "آوروس".

وأطلق مشروع "كورتيج" بتكليف من الرئيس فلاديمير بوتين سنة 2012، حيث كلّفت المؤسسات الصناعية وعلى رأسها معهد بحوث السيارات والمحركات الروسي بتأمين السيارات اللازمة لخدمة الحكومة والكرملين والاستعاضة بها عن مثيلاتها الأجنبية، وتسويقها في بلدان العالم.

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 يونيو 2023، وسيركز الحدث الدولي على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، وينعقد المنتدى وجها لوجه مع مراعاة قواعد الوقاية الصحية وباستخدام التقنيات الرقمية الحديثة.

RT

RT

RT

RT

المصدر: RT