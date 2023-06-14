الكشف عن نموذج جديد لسيارة "لادا كروس" في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (فيديو)

كشف منتدى "بطرسبورغ" الاقتصادي الدولي يوم 14 يونيو عن نموذج جديد من سيارة "لادا – كروس"، وهو موديل Lada X-Cross 5 الذي سينتج في مصنع "نيسان" السابق.

وصرح كيريل سولوفيتشيك رئيس لجنة السياسة الصناعية في حكومة بطرسبورغ في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية أن إنتاج النموذج الجديد للسيارة سينطلق في الأسبوع الجاري خلال أيام عمل منتدى "بطرسبورغ" الاقتصادي.

أما محافظ بطرسبورغ ألكسندر بيلوف فقال إن الإنتاج سيبدأ من تجميع السيارة على أساس قطع الغيار الكبيرة الحجم. وسيكون Lada X-Cross 5 أول موديل لا تطلقها المصانع التابعة لشركة "أوتوفاز"، وأضاف أن عملية التجميع ستتم على خط التجميع مباشرة. ويتوقع أن ينتقل المصنع في بطرسبورغ عام 2024 إلى تجميع السيارة على أساس قطع الغيار الصغيرة الحجم.

كما تتوقع شركة "أوتوفاز" أن تطلق في بطرسبورغ خلال عامين قادمين موديلين جديدين آخرين.

والجدير بالذكر أن السيارة مزودة بمحرك تربو سعته 1.5 ليتر يولد 160 حصاناً، وعلبة السرعة ميكانيكية سداسية أو روبوتية، الخلوص (المسافة بين قعر السيارة وسطح الطريق) 180 ملم. ولا توجد لدى الموديل الجديد أي نسخة رباعية الدفع.

يذكر أن شركة "أوتوفاز" الروسية أعلنت في فبراير الماضي أنها انتهت من عقد صفقة شراء مصنع "نيسان" في بطرسبورغ الذي كان مملوكاً في السابق لشركة "نيسان" اليابانية. وقالت إن حجم الإنتاج يجب أن يبلغ عام 2023 نحو 10000 سيارة مع العدد الإجمالي للسيارات التي ستنتجها الشركة العام الجاري 400000 سيارة.

المصدر: نوفوستي