سائقو تسلا يثنون على "وضعية دفاعية هامة" في سياراتهم!

استجاب سائقو تسلا لـ "التنبيهات الحمراء" الخاصة بجودة الهواء التي تومض صعودا وهبوطا في شرق الولايات المتحدة عبر تشغيل ميزة "Bioweapon Defense Mode" في سياراتهم.

وأشادوا بها على الشبكة الاجتماعية للرئيس التنفيذي إيلون موسك.

ويعمل خيار "Bioweapon Defense'' على تشغيل نظام الترشيح HEPA في السيارة، ما يسمح للسائق داخل تسلا باستنشاق هواء نظيف دون الحاجة إلى إعادة تدوير ما بداخل السيارة إلى ما لا نهاية أو المخاطرة باستنشاق دخان حرائق الغابات الذي يتدفق جنوبا من نوفا سكوتيا، كيبيك وأونتاريو لمدة أسبوع تقريبا.

وتسبب أسوأ موسم حرائق غابات شهدته كندا منذ أكثر من عقد في خنق العشرات من المدن الأمريكية الكبرى، ما أدى إلى ظهور سماء برتقالية بنية مع شمس حمراء لا تبدو في غير مكانها في مستعمرة موسك الافتراضية على كوكب المريخ.

ووفقا لتغريدات العديد من أصحاب تسلا، فإن ميزة الترشيح - وهي شيء لم يره الكثيرون على أنه أكثر من مجرد رمز خطر بيولوجي جديد بجوار أزرار مكيف الهواء المعتادة - قادرة على تنظيف الهواء الخارجي حتى أقذره وأكثره تعرضا للجسيمات قبل تدويره داخل السيارة.

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وقام السائقون بتغريد شكرهم لموسك، الذي أشاد بنموذج S وModel X "فلاتر الهواء HEPA على مستوى المستشفى"، القادرة على "حمايتك من الغبار والبكتيريا وحبوب التلقيح (الحساسية) والجراثيم والعديد من الغازات السامة" من حساب "تويتر" الخاص. وأضاف الملياردير أن طرازه 3 والطراز Y قادران أيضا على الترشيح الرئيسي، لكنهما "صغيران جدا بحيث لا يتناسبان مع مرشحات HEPA".

وحذرت السلطات الصحية الأمريكية في عدة ولايات السكان من الخروج، أو حتى استخدام مكيفات الهواء العادية، التي تسحب الهواء من الخارج. ويمكن أن يتسبب الهواء الملوث الذي يحتوي على جزيئات من عشرات الآلاف من الأفدنة من الغابات المحترقة في ضائقة تنفسية وحرقة في العين والحلق وآلام في الصدر، بينما يساهم في الإصابة بالسرطان والأمراض المزمنة الأخرى.

وتروج تسلا للقدرة الفريدة لمركباتها على موقعها على الإنترنت، موضحة أن "Bioweapon Defense Mode ليس بيانا تسويقيا، إنه حقيقي. يمكنك النجاة حرفيا من هجوم بيولوجي من الدرجة العسكرية بالجلوس في سيارتك". هذه الراحة ليست رخيصة - ترقية طراز Tesla Model S بين عامي 2012 و2020 مع فلتر الهواء HEPA وميزة Bioweapon Defense Mode تكلف 500 دولار. ويمكن أن تصل تكلفة طراز 2023 S إلى 105000 دولار، وفقا لمؤشر أسعار السيارات Edmunds.

المصدر: RT