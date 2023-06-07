سيارة متطورة تشبه Volkswagen Beetle تظهر في روسيا!

أعلنت شركة Great Wall عن نيتها طرح سيارة كهربائية في روسيا، صنعتها لمحبي السيارات ذات التصاميم الكلاسيكية.

وتتميز سيارة Ora Ballet Cat بهيكل صغير يشبه من حيث التصميم هياكل سيارات Volkswagen Beetle الأسطورية، لكنه حصل على بعض التعديلات التي تمنحهه لمسة الحداثة مثل مصابيح LED المميزة التصميم.

وتوفر هذه السيارة تنقلا مريحا للركاب وقمرة واسعة بفضل هيكلها الذي جاء بطول 4 أمتار 40 سنتيمترا، بعرض 186 سم، وارتفاع 163 سم، كما جهزت بفتحة سقف بانورامية مميزة، وصندوق خلفي واسع للأمتعة.

وصممت هذه السيارة من الداخل لتكون أنيقة وبسيطة ومتطورة بنفس الوقت، إذ حصلت على مقاعد جلدية مريحة، وواجهة قيادة مزينة بعناصر من الكروم، وحصلت الواجهة على شاشة قبالة المقود، وشاشة لمسية في منتصفها يمكن من خلالها التحكم بأنظمة المولتيميديا والعديد من خصائص المركبة.

وتعمل هذه المركبة بمحرك كهربائي يولد عزما يعادل 171 حصانا، كما جهّزت ببطاريات تكفيها لتقطع 401 كلم تقريبا بالشحنة الواحدة، ويمكنها الوصول إلى سرعة 155 كلم/سا.

المصدر: moto1