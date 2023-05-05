روسيا شهدت نموا كبيرا في مبيعات السيارات هذا العام

أعلنت وكالة Avtostat المختصة بتحليل البيانات أن مبيعات السيارات السياحية في روسيا في شهر أبريل الماضي تضاعفت بنسبة 2.7 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتبعا لإحصائيات الوكالة ففي شهر أبريل الفائت بيعت في روسيا 75622 سيارة سياحية جديدة، و احتلت Lada المركز الأول في المبيعات (33 ٪ من إجمالي المبيعات)، إذ بيع من سيارات هذه العلامة التجارية 25288 سيارة.

واحتلت شركة Chery الصينية المركز الثاني من حيث مبيعات السيارات السياحية في روسيا خلال الفترة المذكورة، إذ باعت 9263 سيارة.

وفي المراتب الخمسة الأولى من حيث المبيعات أيضا جاءت شركة Geely التي باعت الشهر الماضي 7108 سيارات، وشركة هافال التي باعت 6829 سيارة، وتلتها Kia التي باعت 3433 سيارة سياحية.

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أما بالنسبة للإحصاءات حسب الطرازات فقد بلغت مبيعات Lada Granta في أبريل الماضي 18341 سيارة، ومبيعات Geely Coolray كانت 4154 سيارة، ومبيعات Lada Niva Travel كانت 3777 سيارة، وكما بيع في أبريل 3528 سيارة من نوع Lada Niva Travel، و3447 سيارة Chery Tiggo 4 Pro.

المصدر: فيستي