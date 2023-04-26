روسيا تطرح جيلا جديدا من المركبات المتعددة الاستخدامات

بدأت شركة Sollers الروسية بطرح نماذجها الجديدة من السيارات التي يمكن تعديلها لتكون مركبات عملية متعددة الاستخدامات.

ومن أبرز المركبات التي بدأت الشركة بطرحها في الأسواق الروسية والأجنبية تأتي Sollers Atlant التي جاءت على شكل حافلة صغيرة يمكن استعمالها كوسيلة لنقل الركاب، أو تعديلها لتصبح مركبة نقل مغلقة أو حتى كسيارة إسعاف.

وحصلت هذه السيارة على واجهة قيادة متطورة فيها شاشة لمسية يمكن من خلالها التحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة تحديد المواقع، كما جهّزت بأنظمة لطلب النجدة في حالات الطوارئ، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنعطفات والطرق الزلقة.

وبدأت Sollers بطرح نسخ معدلة منها لتعمل كسيارات إسعاف، جهّزتها بمعدات طبية متطورة.

news.drom.ru

وتطرح هذه السيارة بعدة أنواع من المحركات، منها محركات ديزل بسعة 2.7 ليتر بعزم 139 و150 حصانا، وتعمل هذه المحركات مع علب سرعة يدوية بـ 6 سرعات.

Sollers

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ومن المركبات الجديدة التي بدأت Sollers بطرحها أيضا تأتي شاحنات Argo المتوسطة الحجم والمزودة بمقصورات خلفية مغلقة مجهزة بأنظمة تبريد ممتازة.

Sollers

وحصلت هذه المركبات على محركات ديزل بسعة لترين وعزم 130 حصانا، ومحركات بنزين بعزم 147 حصانا، وجهّزت بعلب سرعة يدوية بـ 5 سرعات.

المصدر: moto1