سيارات متطورة وعصرية تظهر في روسيا قريبا

كشفت Exeed في معرض شنغهاي للسيارات عن مجموعة مميزة من المركبات الأنيقة والمتطورة التي ستطرحها في روسيا وعدد من الأسواق العالمية الكبرى.

ومن بين أكثر سيارات Exeed تميزا في المعرض كانت مركبة Sterra ES، والتي صنفها الكثيرون كواحدة من أجمل السيارتت الكهربائية التي ظهرت حتى الآن.

youtube/REC Anything

حصلت هذه السيارة على هيكل سيدان انسيابي مميز جدا من حيث التصميم، وخصوصا تصميم المصابيح والواجهة الأمامية فيه، كما جهّزت بعجلات عريضة بمقاس 21 إنشا، وأتت بطول 4 أمتار و95 سنتيمترا، بعرض 196 سم، والمسافة بين محوري عجلاتها 290 سم تقريبا.

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وتخلو واجهة القيادة في هذه السيارة من الأزرار التقليدية تقريبا، إذ استعيض عن الأزرار بشاشة لمسية كبيرة في منتصف الواجهة، وثبتت أمام السائق ساشة أخرى تعمل كلوحة عدادات رقمية، ويمكن التحكم بهذه الشاشات عبر الأوامر الصوتية.

youtube/REC Anything

ومن السيارات المميزة التي تعتزم Exeed طرحها في روسيا أيضا تأتي مركبة Yaoguang التي ستصدر تحت اسم Exeed RX، وتتميز هذه السيارة بكونها مركبة كروس أوفر أنيقة وقوية مجهزة بمنظومة هجينة تحوي محرك بنزين ومحركات كهربائية تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 4.3 ثانية فقط.

وستطرح Sterra ES في الأسواق العالمية على الأغلب بسعر 29 ألف دولار تقريبا، أما سيارات Exeed RX الجديدة فلم يتم الكشف عن سعرها التقريبي حاليا.

المصدر: moto1