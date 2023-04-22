أشهر السيارات في روسيا حاليا

ظهر في السوق الروسية هذا العام العديد من السيارات الجديدة التي لفتت انتباه الكثيرين بمواصفاتها المميزة وأسعارها المنافسة.

ومن بين أبرز المركبات التي حازت شهرة كبيرة في السوق الروسية هذه السنة سيارة "موسكفيتش-3"، التي حصلت على هيكل كروس أوفر مميز التصميم ومجهّز بأحدث التقنيات ومنظومات الإضاءة.

وجاءت هذه السيارة بطول 4 أمتار و41 سنتيمترا، بعرض 180 سم، وارتفاع 166 سم، وزوّدت بتقنيات توفر أفضل معايير الرفاهية للركاب، منها شاشة لمسية متطورة بمقاس 10.25 بوصة قادرة على الاتصال مع الهواتف والأجهزة الذكية عبر CarPlay وAndroid Auto، ولوحة لمسية أسفل الشاشة للتحكم بأنظمة التكييف وبعض الخصائص الأخرى، كما زوّدت مقصورتها بـ 6 مكبرات صوت عالية الأداء.

وجهّزت السيارة بنظام تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية ونظام طلب النجدة في الحالات الطارئة، ومنافذ USB داخلية لشحن الهواتف، ونظام الفرملة التلقائية في الحالات الطارئة، ونظام الحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات لنظام الرؤية المحيطية للهيكل، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

ومن السيارات الواسعة الرواج حاليا في الأسواق الروسية أيضا جاءت سيارة Granta الجديدة من لادا، إذ حصلت هذه المركبة على تعديلات تجعلها أكثر تميزا من سيارات Granta السابقة، كما تغير فيها شكل ممتصات الصدمات، وأشكال المصابيح وفتحات الهواء، وزودت بمنظومات إضاءة أفضل، كما جهزت بعجلات بمقاس 15 إنشا ذات أقراص بتصميم مميز وعصري.

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وتحظى سيارات BAIC U5 Plus الصينية أيضا باهتمام واسع في الأسواق الروسية حاليا، وتتوفر هذه المركبات بنسخ مجهزة بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.5 ليتر وعزم 113 حصانا، فضلا عن تجهيزها بأحدث التقنيات ومعايير الرفاهية للركاب.

ومن السيارات التي بدأ الزبائن بتقديم طلبات الشراء المسبقة عليها بكثرة في روسيا حاليا أيضا تأتي سيارات Vesta الجديدة من لادا.

وتأتي Vesta بنسخة سيدان الجديدة بطول 4 أمتار و44 سنتيمترا، بارتفاع 149 سم، والمسافة بين محوري عجلاتها 263 سم، كما جهّزت بأقراص جديدة للعجلات بمقاس 16 و17 إنشا، وزودت ممتصات الصدمات فيها بأماكن لتركيب حساسات للمسافات ومستشعرات لأنظمة الركن الآمن ونظام للنقطة العمياء.

وجهّزت السيارة بشاشات لمسية طولية في منتصف واجهة القيادة، وزوّدت بأنظمة مولتيميديا جديدة، ومنافذ مختلفة لشحن الهواتف والأجهزة المحمولة، وزودت بلوحة عدادات إلكترونية جديدة قبالة المقود، كما دعمت بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، وأنظمة لتدفئة المقود والمقاعد، ونظام الدخول الآمن للسيارة دون مفتاح.

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وتفاعل عشاق السيارات في روسيا بشكل كبير أيضا مع أخبار ظهور سيارات Moskvich-6 التي أتت بهيكل سيدان عصري وأنيق التصميم، و حصلت على مصابيح أمامية وخلفية أنيقة التصميم تعمل بتقنيات LED الحديثة، وعلى قمرة مجهزة بصفين من المقاعد المريحة التي تتسع لـ 5 ركاب، وواجهة قيادة فيها شاشة طولية أنيقة يمكن التحكم بها عبر الأوامر الصوتية ويمكن إقرانها مع الأجهزة والهواتف الذكية.

المصدر: وكالات