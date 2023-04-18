روسيا بدأت بتجميع نماذج مميزة من سيارات الكروس أوفر العصرية

أعلن القائمون على مصنع "AVTOTOR" الروسي للسيارات عن بدء تجميع نماذج جديدة من مركبات SWM الصينية.

وأشار القائمون على المصنع إلى أن مصنعهم بدأ بالفعل بتجميع 3 نماذج من سيارات SWM الجديدة، هي: G01 وG01F وG05 Pro، وأن جميع هذه المركبات حصلت على تصاميم أنيقة وميزات تواكب الحداثة.

وسيحصل أول نموذجين من هذه السيارات على هياكل بطول 461 و467 سنتيمترا، وستميز نموذج الفئة "F" بتصميم بشكل يوحي بالقوة، وبعض التعديلات التي تجعل أشكال المصابيح وممتصات الصدمات أكثر جمالا.

وستجهز هذه المركبات بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 156 حصانا، وعلب سرعة يدوية بـ 6 سرعات، وعلب أوتوماتيكية بـ 7 سرعات.

أما النموذج الثالث من السيارات الجديدة سيكون أكثر تميزا وخصوصا من حيث التصميم الخارجي، وسيأتي كنسخة معدلة عن مركبات SWM X7 التي ظهرت في الأعوام الأخيرة.

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وستأتي سيارات G05 Pro بطول 4 أمتار و75 سنتيمترا، والمسافة بين محوري عجلاتها ستكون 275 سم، كما ستزود بواجهة قيادة متطورة مدعومة بشاشة لمسية كبيرة، فضلا عن تجهيزها بتقنيات تشغيل المحرك والأضواء عن بعد، وتقنيات الحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستحصل السيارة على نوعين من المحركات، محركات بسعة 2.0 ليتر بعزم 142 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 156 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات.

المصدر: moto1