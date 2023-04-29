مركبة أنيقة وعملية تظهر في روسيا قريبا

أعلن وكلاء شركة Haval في موسكو عن نية الشركة طرح سيارة M6 قريبا في الأسواق الروسية.

اعتبرت سيارات Haval M6 في العامين الأخيرين من بين أهم المنافسين بين مركبات الكروس أوفر المتوسطة الحجم، وخصوصا بنسختها الأخيرة التي جمعت ما بين التصميم الأنيق والتقنيات الممتازة والاقتصادية في استهلاك الوقود.

وستأتي نسخة M6 التي ستطرح في روسيا بهيكل بطول 4 أمتار و66 سنتيمترا، عرضه 183 سم، وارتفاعه 172 سم، لتتنافس مركبات Mitsubishi Outlander و Toyota RAV4 المطروحة حاليا.

youtube/REC Anything

وحصلت هذه المركبات على مصابيح تعمل بأحدث تقنيات LED، وتقنية ESP، وأنظمة تدفئة للمقاعد الأمامية والمقود، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات خلفية، أما واجهة القيادة فيها فزودت بشاشة لمسية متطورة بمقاس 10.25 بوصة يمكن التحكم بها عبر المساعدات الصوتية.

youtube/REC Anything

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وستأتي نسخها التي ستظهر في الأسواق الروسية بنظام دفع أمامي، وعجلات بمقاس 17 إنشا، ومحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 150 و143 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات.

المصدر: moto1