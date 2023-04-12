تحفة يابانية أخرى تظهر في عالم السيارات القوية والسريعة (صور+فيديو)

كشفت Acura اليابانية عن واحدة من أجمل وأقوى السيارات التي صممتها لمحبي السرعة والمركبات العصرية.

وتتميز سيارة Integra Type S بتصميمها الذي يوحي بالقوة وهيكلها والمدروس ليكون انسيابيا ويوفر أقل مقاومة للهواء أثناء الحركة، والأشكال المميزة للمصابيح وممتصات.

وحصلت السيارة على 3 فتحات للعوادم تظهر بشكل مميز من منتصف ممتص الصدمات الخلفي، وجهّزت بعجلات ذات أقراص عريضة، وأنظمة فرامل وتعليق خاصة تمكنها من الحفاظ على ثباتها على السرعات العالية، كما برز من مؤخرة صندوقها الخلفي جنح هوائي صغير لزيادة الثبات أيضا.

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وداخليا زودت السيارة بمقاعد رياضية مريحة، ونظام صوتيات متطور من نوع ELS Studio 3D مجهز بـ 16 مكبر صوت، وواجهة قيادة متطورة فيها شاشة لمسية للتحكم بالعديد من خصائص المركبة، وزودذت بناقل سرعات يدوي يعمل مع علبة سرعة بـ 6 سرعات.

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وتزن هذه السيارة 1460 كلغ، ويمكنها التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 5.4 ثانية، والوصول إلى سرعة 275 كلم/سا بفضل محرك توربيني بسعة 2.0 ليتر يولد عزما يعادل 329 حصانا.

المصدر: moto1